وفد من البنك الزراعي إلى السعودية





كشفت تقارير صحافية، الثلاثاء، عن عودة قضية شركة”زبيدة قيت” إلى الواجهة مجدّدًا.

وأكّدت أنّ البنك الزراعي السوداني شرع في تكوين وفد يضمّ عددًا من موظفي الإدارة التجارية بالبنك لإرساله إلى المملكة العربية السعودية للتفاوض مع مسؤولي شركة زبيدة موتورز العالمية، حول مصير العقد المعلّق بين الطرفين.

وأشارت صحيفة اليوم التالي الصادرة، الثلاثاء، إلى وجود خلافات بين إدارة البنك الزراعي بشأن الخطوة، واستنكر عددًا من موظفي البنك العودة إلى شركة”زبيدة قيت” مجدّدًا واعتبروا الخطوة مزيد من الهدر للمال العام بتحميل البنك كلفة إرسال وفد إلى السعودية بدلاً من إلغاء العقد ومطالبة شركة زبيدة بتسديد قيمة الشرط الجزائي الوارد فيه أو اتّخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة.

باج نيوز