ماني يصل ميونخ





وصل السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول، صباح الثلاثاء، مدينة ميونخ الألمانية، تمهيدا للانضمام إلى بايرن خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وينتهي عقد ماني مع ليفربول في صيف 2023، لكن النجم السنغالي يريد خوض تجربة جديدة في الموسم المقبل.

ونشر فلوريان بليتنبرج، مراسل شبكة “سكاي سبورت” فيديو لوصول طائرة ماني إلى مطار ميونخ.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن ماني سيجري الكشف الطبي، اليوم في بايرن ميونخ، بينما سيقدم البافاري الصفقة، غدا الأربعاء، في ملعب أليانز أرينا.

وتأتي الصفقة لتعويض الرحيل المحتمل للمهاجم روبرت ليفاندوفسكي عن البايرن، بعدما طلب رسميا السماح له بمغادرة النادي قبل عام من انتهاء تعاقده.

موقع كووورة