في الممتاز .. القمة تواجه تحدي توتي وكوبر قبل صدام الجمعة





تستأتف عصر ومساء اليوم مسابقة الدوري الممتاز، حيث تقام مباريات الجولة “20” من المنافسة والتي تتصدرها مباراة المريخ صاحب الترتيب الثاني وتوتي صاحب المركز الرابع إلى جانب لقاء الهلال المتصدر بكوبر الذي يحتل المركز الحادي عشر في الروليت.

المريخ × توتي

يعمل المريخ على مداواة جراحه والمحافظة على بصيص أمله في استعادة لقب الممتاز وذلك حينما يواجه في الرابعة والربع من عصر اليوم بملعب جبل أولياء فريق توتي في مواجهة صعبة وتتوافر لها كل عوامل الندية والإثارة والتشويق.

حيث يحتل المريخ الترتيب الثاني برصيد “43 نقطة” ويتأخر بفارق ثمان نقاط، كاملة عن غريمه الهلال بعد أن تعثر المريخ بالتعادل في ثلاث من أربع مباريات خاضها في الدورة الثانية التي عانى فيها المريخ من العقم الهجومي وصعوبة تسجيل الأهداف وهي المعضلة التي عمل التونسي غازي الغرايري على حلها من خلال تكثيف العمل على الجمل التكتيكية الهجومية والضربات الثابتة لإيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها الفريق.

وبالمقابل، يقدم توتي نفسه بشكل مميَّز تحت قيادة مدربه كفاح صالح حيث نجح الفريق في الوصول للمركز الرابع برصيد “28 نقطة” متأخراً بفارق الأهداف فقط عن هلال بورتسودان صاحب الترتيب الثالث، ويملك توتي دوافعاً كبيرة، حيث يتطلع لإنهاء الموسم في أحد المراكز المؤهلة للتمثيل الإفريقي ومواصلة النتائج الجيدة في مواجهة القمة.

الهلال × كوبر

إستاد الخرطوم وفي السابعة والربع من مساء اليوم، سيكون مسرحاً للقاء الهلال وكوبر والذي يدخله المتصدر الهلال “51 نقطة” بدافع الاستمرار في رحلة الانتصارات المتتالية في الدورة الثانية والمحافظة على الفارق الكبير الذي يفصله عن غريمه المريخ صاحب الترتيب الثاني، ويراهن الهلال على ترسانته الهجومية التي يقودها الثلاثي محمد عبدالرحمن وياسر مزمل ووليد الشعلة ومن خلفهم الثنائي عبدول أجاجون وعبدالرؤوف إلى جانب الشاب عثمان ميسي، حيث أسهمت فعالية العناصر الهجومية في مساعدة الفريق على عبور أغلب المطبات الصعبة في مسابقة الممتاز مع الإشارة إلى أن الهلال يستعيد في لقاء اليوم خدمات الثنائي أبو عشرين وصلاح عادل في وقت يغيب فيه أرنق الذي تعرَّض لإصابة طفيفة في الجولة الماضية.

ويعمل كوبر على التدارك والتقدم من المركز الذي يحتله حالياً “الحادي عشر” وزيادة رصيده من النقاط “21 نقطة” للابتعاد أكثر وأكثر عن مناطق الخطر والاقتراب من أندية مقدِّمة الترتيب التي تتنافس على مقاعد التمثيل الإفريقي.

الخرطوم- ناصر بابكر

صحيفة الصيحة