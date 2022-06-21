مجلس إدارة «تويتر» يوافق على عرض إيلون ماسك لشراء الموقع بـ44 مليار دولار





قالة وكالة أسوشيتد برس، إن عرض إيلون ماسك للاستحواذ على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار، حصل على موافقة مجلس إدارة الشركة.

كان ماسك، قد هدد في وقت سابق من هذا الشهر، بالتراجع عن الصفقة إذا فشلت إدارة الشركة في تقديم بيانات توضح عدد الحسابات الوهمية على منصة «تويتر».

وتزعم إدارة «تويتر» أن الحسابات الوهمية تشكل أقل من 5% من مستخدمي المنصة، لكن ماسك يعتقد أن الرقم أعلى من ذلك بكثير.

وتتوقع «تويتر» تصويت المساهمين على صفقة البيع بحلول أوائل أغسطس.

المصري اليوم