منوعات
شاهد بالفيديو.. تعبئة أموال (نقطة) المطربة إيمان الشريف في إحدى حفلاتها (بالشِنط)
وثق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، لحظة تعبئة أموال (نقطة) المطربة إيمان الشريف في إحدى حفلاتها (بالشِنط).
وأظهر المقطع كميات من الأوراق النقدية متكومة على الأرض على نحو لافت، عبارة عن عائد (نقطة) المعجبين التي انهالت عليها بالحفل.
وتحظى الفنانة “إيمان الشريف” بشعبية واسعة، بعد أن ذاع صيتها مؤخراً، وازدادت بشهرتها بأدائها الرائع، وخاصة أغاني الحماسة.
الخرطوم: (كوش نيوز)
برنامج جماهيري كبير في صالة ميريلاند بالخرطوم بعنوان عصر القوة الرقمية يوم السبت 18 يونيو 2022 العاشرة صباحاً – فقرات متنوعة وجوائز وهدايا وضيوف شرف وتغطية إعلامية. للاستفسار: 0116558376 – 0116553017