شاهد بالفيديو.. تعبئة أموال (نقطة) المطربة إيمان الشريف في إحدى حفلاتها (بالشِنط)





وثق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، لحظة تعبئة أموال (نقطة) المطربة إيمان الشريف في إحدى حفلاتها (بالشِنط).

وأظهر المقطع كميات من الأوراق النقدية متكومة على الأرض على نحو لافت، عبارة عن عائد (نقطة) المعجبين التي انهالت عليها بالحفل.



وتحظى الفنانة “إيمان الشريف” بشعبية واسعة، بعد أن ذاع صيتها مؤخراً، وازدادت بشهرتها بأدائها الرائع، وخاصة أغاني الحماسة.

الخرطوم: (كوش نيوز)