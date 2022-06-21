الجماهير طالبت بشطبه .. الغرايري يبعد الصيني من المعسكر والفريق عقب مباراة توتي





قرر مدرب المريخ التونسي غازي الغرايري ابعاد اللاعب عماد الصيني من المعسكر والفريق على خلفيه اشتباكه مع المدير الرياضي للفريق عبد الكريم النفطي عقب تلقيه بطاقة صفراء أثناء مباراة الفريق أمام توتي التي انتهت بفوز المريخ بهدفين مقابل هدف.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى أن اللاعب عماد الصيني قام بسلوك مشين فى لقاء المريخ مع توتي بعد أن نال بطاقة صفراء، حيث تحدث معه المدير الفني التونسي غازي الغرايري وطالبه الهدوء لانه يحتاج إليه فى مباراة القمة القادمة أمام الهلال الجمعة المقبلة.

ومن جانبه تحدص الصيني مع المدرب باسلوب غريب ليتدخل المدير الرياضي عبدالكريم النفطي الذي طالب اللاعب بعدم التحدث مع المدرب بهذا الاسلوب الغير جيد ، وبعد المباراة قام اللاعب برمي شعار المريخ على الأرض لتثور جماهير النادي التى تابعت المباراة باستاد حبل أولياء، وطالبت مسؤولي الإدارة بشطبه لانه لا يحترم النادى الذي يلعب به .

ومن المقرر و أن ادارة نادى المريخ بإصدار قرار تجاه اللاعب بعد هذه الحادثة والتى تعتبر ها الجماهير مسيئة للمريخ ولم تحدث من أحد لاعبيه من قبل وأنه ليس بكبير علي نادى مثل المريخ .

باج نيوز