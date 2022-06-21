فلسطين: نتطلع لإسهام زيارة بايدن بتهيئة أفق سياسي يحقق السلام





أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، عن تطلعه أن تسهم زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى بلاده في تهيئة الأجواء لخلق أفق سياسي يحقق السلام.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، عن عباس قوله إنه يرحب بزيارة الرئيس الأمريكي، في منتصف الشهر المقبل.

وأضاف: “إننا نتطلع أن تشكل هذه الزيارة محطة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين”.

وتابع: “نتطلع أن تسهم الزيارة في تهيئة الأجواء لخلق أفق سياسي يحقق السلام العادل والشامل القائم على أسس الشرعية الدولية، وعلى أساس حل الدولتين على حدود عام 1967”.

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن أمله “بأن تترجم هذه الزيارة ما يؤمن به الرئيس بايدن وإدارته من أهمية تحقيق حل الدولتين، ووقف التوسع الاستيطاني، ومنع طرد الفلسطينيين من أحياء القدس”.

كما أعرب عن أمله في أن تسهم الزيارة في “الحفاظ على الوضع التاريخي للحرم القدسي الشريف (المسجد الأقصى)، ووقف الأعمال أحادية الجانب، وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية”.

​​​​​​​والخميس الماضي، ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أن واشنطن تطلب من إسرائيل الامتناع عن استفزاز الفلسطينيين قبيل زيارة بايدن.

ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت مفاوضات السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

وفي 14 يونيو/ حزيران الجاري أعلن البيت الأبيض، أن بايدن سيجري أول زيارة له إلى الشرق الأوسط في الفترة بين 13 و16 يوليو/تموز المقبل، تشمل السعودية والأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

العربية نت