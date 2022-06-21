رسالة من نجم الأهلي السابق لجماهير الراقي





نشر محترف الأهلي السابق، المهاجم العماني عماد الحوسني، رسالة عاطفية إلى الجماهير الأهلاوية، طالب فيها بدعم الفريق خلال المرحلة الحالية الحاسمة.

ويلتقي الأهلي مع الرائد الخميس المقبل، في مباراة تجمع بينهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويأمل الفريق في تحقيق الانتصار سواء على الرائد أو الشباب في الجولة الأخيرة من أجل تجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وبعث الحوسني رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال فيها لجماهير الأهلي: “للمواقف الكبيرة وعند الأزمات لا خوف على نادي خلفه رجاله وجمهوره، الله ينصركم”.

مزمز