شاهد بالفيديو.. مواطن سوداني يرفض جائزة (جنيهان ذهب) على الهواء ويحرج مذيعه قناة النيل الأزرق





فاجأ مواطن سوداني، مذيعة قناة النيل الأزرق، وإحراجه لها برفضه جائزة عبارة عن (جنيهان ذهب)، مقدمة من شركة ام تي ان سودان، وفق ما نقلت (كوش نيوز).



وكان رقم هاتف المواطن قد ظهر ضمن الفائزين على السحب اليومي لشركة (ام تي ان) على قناة النيل الأزرق، وعند اتصال المذيعة عليه لتبشره بالفوز بجنيهين ذهب، كان رده (ماعايز جوائز) رافضا حتى إعطاء اسمه.

الخرطوم: (كوش نيوز)