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شاهد بالفيديو.. فتاة تثير ضجة على منصات التواصل بارتمائها في حضن مُطرب سوداني بحميمية
أثارت فتاة ضجة على منصات التواصل الاجتماعي بارتمائها في حضن مُطرب سوداني بحميمية لفترة طويلة، وسط صياح الجمهور.
وأظهر مقطع فيديو لحظة ارتماء فتاة معجبة في أحضان مطرب سوداني شاب بحميمية لوقت طويل، مما أثار صيحات الجمهور، وانتقاد لاذع في أوساط رواد التواصل.
ويعيد هذا المشهد الى الذاكرة، ما حدث للفنان العراقي ماجد المهندس، على مسرح سوق “عكاظ” بالسعودية، حينما صعدت المسرح فتاة سعودية، واحتضنته، قبل أن تعلن السلطات السعودية القاء القبض عليها.
الخرطوم: (كوش نيوز)
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