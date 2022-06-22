شاهد بالفيديو: المطربة “رؤي محمد نعيم” تصرح بالمثير وتكشف السبب في عودتها للغناء بعد أن قررت الاعتزال





كشفت المطربة رؤي محمد نعيم سعد عن الكثير فيما يتعلق بمسيرتها الفنية حيث تعترفت بأنها كانت قد قررت تعتزال الغناء خاصة بعد تعرضها لهجوم عنيف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز ) فقد ذكرت رؤي إنها قررت اعتزال الغناء بعد أن أصبح الجمهور يسيء إلى أسرتها في كل ماتقوم به، ولكن بعد محاولات من الأسرة قررت عدم الاعتزال مضيفة إلى أن أسرتها اعطتها دافع الصبر خاصة وأنها في مجال مليء بكل الأشياء بشقيها الحسن والسيء فلابد من التركيز على هدفها وعدم الاهتمام بالتعليقات السلبية التي يمكن أن تعطل مسيرتها.

الخرطوم:(كوش نيوز )