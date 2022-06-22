شاهد بالفيديو: فتاة إثيوبية تهاجم نجم تيك توك (مديدة الحلبي) وتهدده” لو لاقيتك بحلق ليك شنبك لانك ماراجل وياريت تقلع الجلابية وتلبس ليك توب”





خرجت فتاة إثيوبية في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمنصات التواصل قصدت من خلاله مهاجمة نجم تيك توك “مديدة الحلبي” الذي اشتهر بمقاطعه المضحكة والتي لا تحمل اي مضمون أو رسالة للمجتمع حسبما ذكر بعض الناشطين.



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز ) فقد هددت الفتاة مديدة الحلبي بحلق “شنبه” اذا التقت به ووصفت ما يقوم به في منصات التواصل لايمت إلى صفات الرجل السوداني بأي صلة كما طالبته بقلع الجلابية وترتداء الثوب.

وأضافت إن من العادات السودانية التي نعرفها عن الرجل السوداني أنه لايقوم بحمل “حلة أو كورة ” مثلما يفعل مديدة الحلبي .

الخرطوم:(كوش نيوز)