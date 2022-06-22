بالتزكية .. رسمياً السوباط رئيساً لنادي الهلال

رسمياً فاز رئيس لجنة تطبيع نادي الهلال هشام السوباط بالتزكية برئاسة نادي الهلال بعد انسحاب مرشح الرئاسة صابر شريف الخندقاوي بعد اجتماع انعقد بمنزل هشام السوباط.

وتنعقد الجمعية العموميه لنادي الهلال لانتخاب مجلس إدارة جديد نهاية الشهر الجاري.

باج نيوز

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