مفاجأة .. يوفنتوس يريد ضم نيمار بشرط





وضع نادي يوفنتوس الإيطالي خطة لتدعيم الفريق بصفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أشارت صحيفة سبورت الكتالونية إلى أن ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس طالب تدعيم صفوف الفريق بصفقات بارزة.

ولفتت إلى أن اليوفي لن يكتفي بضم آنخيل دي ماريا وبول بوجبا مجانا بعد انتهاء تعاقد الثنائي مع ناديي باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد على الترتيب.

وتابعت “بل إن اليوفي يريد أيضا ضم نيمار جونيور لكن ذلك متوقف على مدى استعداده لخفض راتبه”.

من جانبها، أشارت شبكة فوت ميركاتو الفرنسية إلى أن لويس كامبوس، المستشار الرياضي الجديد لبي إس جي وضع نيمار ضمن قائمة اللاعبين المعروضين للبيع هذا الصيف.

أوضحت أن النادي الباريسي ينتظر العروض المقدمة لنيمار، لكن يبقى راتبه الضخم (30 مليون يورو سنويا) عقبة أمام الأندية الراغبة في ضمه.

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