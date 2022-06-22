عقار عبقري قد يحدث ثورة في علاج السكري





كشفت دراسات طبية حديثة عن أن الدواء التجريبي المسمى بالرمز ATR-258، من المتوقع أن يحدث ثورة في علاج مرضى السكر من النوع الثاني؛ لكونه يحفزعضلات الجسم على امتصاص السكر الزائد في الدم، وهو ما أظهرته التجارب الحيوانية التي تم إجراءها في السويد، وجاري إجراءها حاليًا على المرضى.

ووفقًا لـ”روسيا اليوم، فإن ” دواء “ATR-258” الذي طورته شركة “Atrogi” يُعد فئة جديدة من الأدوية التي تتجاوز نظام الأنسولين؛ لكونه يعمل على مستقبلات العضلات، ويحفزها على إخراج الغلوكوز من الدم لاستخدامه في الطاقة، وخفض مستويات السكر في الدم بشكل مستقل عن البنكرياس والأنسولين؛ وهو ما أكدته الدراسات التي أجريت على الفئران أن ATR-258 يخفض نسبة الغلوكوز في الدم إلى مستويات صحية ويعزز حساسية الأنسولين – ما يقلل الكمية المطلوبة.

وفي هذا السياق، يقول البروفيسور بينغتسون :”تهدف العلاجات الحالية لمرض السكري من النوع الثاني إلى التحفيز المفرط لنظام الأنسولين المختل بالفعل، ونادرا ما تعمل بشكل جيد، وبمرور الوقت، يعني هذا ضعف الفعالية وخطر الإصابة بأمراض خطيرة”، حيث تكمن عبقرية ATR-258 في أنه يخترق الآلية ذاتها التي تسمح للسكر بدخول الخلايا لاستخدامه كمصدر للطاقة، وهي عملية تعتمد بشكل كامل على الأنسولين”، موضحًا أن هناك ما يقرب من 80 شخصًا يشاركون في التجربة في CRS Clinical Research Services، مانهايم، ألمانيا.

مزمز