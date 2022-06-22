مشهور سناب بدر الشمري يصدم متابعيه بشأن والده ووالدته





صدم مشهور سناب شات بدر الشمري متابعيه على مواقع التواصل حيث صرح أن والدته التي تظهر معه في مقاطع الفيديو ليست والدته الحقيقية وبأن والده ليس والده الحقيقي.

هذا الخبر أصاب متابعيه بصدمة كبيرة حيث اشتهر الشمري بسناباته مع والدته المصابه بالزهايمر وبره الشديد بها وكذلك مع عائلته البسيطة.

وكشف الشمري في رسالة بحسابه بسناب شات: اللي رباني زوج عمتي عايد عبدالله، والعجوز اللي أصور معها دايم اخت ابوي موجعه عقيل عقيل دايم تقول اسمها كذا.

وأضاف قائلاً: أنا اخر واحد من نسل أهلها الذكور مع عبدالعزيز أخوي وتعبان الله يعافيه ويجعله ما بين الأجر والسلامة.

وأضاف قائلاً: أبوي الله يرحمه أخر واحد من أهل عمتي توفي وحنا صغار وما خلا لها إلا أنا وعبدالعزيز وفاطمة بس وهو اللي ربى عمتي لين تزوجت وهذا سبب تأخره بالزواج.

وزاد قائلاً: أمي قحطانية توفي ابوي راحت الجنوب خلصت عدتها وكانت صغيرة وتزوجت واحد من ربعها.

واختتم رسالته قائلاً: شفتوا اني ما كنت اوريكم إلا القليل وكنتم تحسبونه كثير لأني كنت أقول تفاصيل هالقليل.

معلومات أكثر من كذا يهنق مخكم خلاص اكتفو بالقدر هذا وسلامتكم.

هذا وقد أصاب عدد كبير من متابعيه بالصدمة حيث علق أحد المتابعين قائلاً: بدر الشمري صور مليون ابو سنابه يشرح تفاصيل حياته ثم بسنابه وحدة وضح اننا ما نعرف عنه شيء.

مزمز