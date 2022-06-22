استقبال حجاج الخارج بالقهوة السعودية وباقات الورود





في أجواء احتفائية بهيجة، استقبلت شركات الطوافة حجاج الخارج بماء زمزم المبارك والقهوة السعودية والتمور الفاخرة وباقات الورود.

وقال رئيس مركز رقم 9 التابع لشركة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأميركا وأستراليا، نادر بن أسامة باشا لـ”العربية.نت”: “يتم تنفيذ برامج استقبال لحجاج بيت الله الحرام في مقر سكنهم بمكة المكرمة بماء زمزم والقهوة السعودية وأصناف التمور، وكذلك تقديم الورود والحلويات ووجبات الضيافة الجاهزة”.

وأضاف: “شركات الطوافة تقدم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم بعد أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة، وذلك في ظل الخدمات الجليلة والمشروعات العملاقة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل راحة وطمأنينة وأمن وأمان”.

فيما عبر الحجاج عن سعادتهم بالوصول إلى الديار المقدسة، مؤكدين أن ما وجدوه من حفاوة وحسن استقبال غير مستغرب، مقدمين شكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لما تقوم به من جهود لراحة حجاج بيت الله الحرام، وعلى ما وجدوه من حسن ضيافة واستقبال، ما يعكس اهتمام المملكة حكومة وشعباً بضيوفها الذين يفدون إليها من كافة أقطار الأرض لأداء مناسك الحج.

ويتواصل توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مكة المكرمة وسط حفاوة وترحاب من شركات الطوافة التي تقدم للحجيج الهدايا التذكارية وتنثر عليهم الورود وتسقيهم بماء زمزم مع ترديد الأناشيد الترحيبية بحجاج بيت الله الحرام.

العربية نت