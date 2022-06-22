عالمية
الرئيس أردوغان يقيم مأدبة عشاء على شرف الأمير محمد بن سلمان
أقام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مأدبة عشاء على شرف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وقال مراسل الأناضول إن مأدبة العشاء جرت مغلقة في القصر الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.
ويجري الأمير محمد بن سلمان زيارة رسمية إلى أنقرة، الأربعاء، لإجراء محادثات مع الرئيس التركي.
العربية نت
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