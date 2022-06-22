بنك الخرطوم يطلق تحذيراً جديداً





حذّر بنك الخرطوم عملائه من عمليات الاحتيال والغش، ودعا إلى عدم التعامل مع الروابط مجهولة المصدر، وشدد على التعامل مع البنك عبر القنوات والصفحات الرسمية.

وقال البنك في تغريدة على (تويتر) اليوم: “أنتبه! وعيك وقاية من الاحتيال والغش.

نرجو عدم التعامل مع الروابط مجهولة المصدر، لن يتواصل #بنك_الخرطوم معك إلا عبر القنوات/ الصفحات الرسمية فقط https://facebook.com/BankakApp/ “صفحة بنكك الخاصة” https://facebook.com/BankofKhartoum1913/ “صفحة البنك الرسمية”.