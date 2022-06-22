حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات في الكويت





تمّ الإعلان عن حلّ مجلس الأمة دستوريًا واللجوء إلى انتخابات.

أعلنت الكويت، الأربعاء، حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات جديدة خلال أشهر.

القرار أعلنه ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في خطاب سبقه خطاب لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يبارك فيه قرارات ولي عهده، حيث تم الإعلان عن حل مجلس الأمة دستوريا واللجوء إلى انتخابات.

وقال ولي عهد الكويت في الخطاب الذي نقله التلفزيون الرسمي: “لن نتدخل في الانتخابات ولا في اختيار رئيس مجلس الأمة القادم”.

وقال ولي عهد الكويت عبر التلفزيون الرسمي: “لن نحيد عن الدستور ولن نقوم بتعديله أو تعطيله.. تحملنا أمانة الحكم كتكليف لا تشريف ونتعهد بصون هذه الأمانة”.

باج نيوز