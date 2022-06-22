الخرطوم: نحتاج (500) مليون دولار لإنهاء مشكلة الصرف الصحي





قال مدير هيئة الصرف الصحي المكلف بولاية الخرطوم شرف الدين سعد عدلان، إن شبكة الصرف الصحي داخل الخرطوم قديمة منذ الخمسينيات ولم يحصل لها أي تطوير تماشياً مع التوسع الافقي والرأسي للعاصمة.

وأشار عدلان خلال برنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق، إلى أن معظم المشاكل الحالية من ضعف هذه الشبكات، وقال إن إحلالها وتغييرها يحتاج مبالغ مالية كبيرة جداً وإزالة كثير من البنى التحتية لتركيب شبكة صرف صحي جديدة، وأوضح أن هنالك معالجات مؤقتة لحل مشكلات الصرف الصحي، وذكر أن الإشكالية بالمنطقة الصناعية بسبب الخط الناقل الذي انتهى عمره الافتراضي منذ (40) سنة وتم عمل علاج مؤقت، وشدد عدلان على أن العلاج النهائي لمشكلة الصرف الصحي بالخرطوم قد يتطلب (500) مليون دولار لتصبح مثل دبي وبقية عواصم العالم.

صحيفة الصيحة