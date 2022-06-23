شاهد بالفيديو.. الناشط “ود برلين” يضرب النيران في كل الاتجاهات وضحيته هذه المرة نجم السوشيال ميديا صلاح سندالة (صلاح اتصل علي وقال لي داليا الياس متزوجة ولا عزبه؟ والمقطع موجود)





عاد الناشط السوداني المثير للجدل “ود برلين” المقيم بإحدى الدول الأوروبية لبث مقاطعه المثيرة والتي يكشف من خلالها المستور على حد تعبيره.

وذكر ود برلين في أحدث لايف له قامت برصده ومتابعته محررة موقع النيلين أنه يملك ملفات سوداء لكل من يتعرض له, ذاكرا في الوقت نفسه أنه لا يتهم أحد بالباطل.

وأكد في الحديث الذي وجد متابعات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والذي جاء رداً على حديث نجم السوشيال ميديا الشهير صلاح سندالة.

وكان سندالة قد طالب نجمة الترند “منوية” بعد التركيز مع ود برلين الذي يبحث عن الشهرة, وهو ما أغضب الناشط وجعله يفجر المفاجأت.

حيث ذكر ود برلين أنه تلقى مكالمة عبر “الماسنجر” من صلاح سنداله يسأله فيها عن الصحفية والإعلامية داليا الياس إن كانت متزوجة أم عزبه حسبما ذكر ود برلين في حديثه.

كما أكد أن المقطع موجود عنده ومحتفظ به, وانتقد سندالة واصفا اياه بالعامل فيها مفتح وهو لا يمت للواقع بصلة على حد تعبيره.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين