بعد حادث سيارته الفارهة .. رونالدو يقطع وعدا





تعهد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بدفع الخسائر المترتبة بعد حادث تحطم سيارته الثمينة من ماركة “بوغاتي” الإيطالية.

وتعرضت سيارة رونالدو من ماركة “بوغاتي فيرون”، والبالغة ثمنها نحو 1.7 مليون جنيه إسترليني، لحادث على يد أحد حراسه الشخصيين، الذي كان يقودها ثم فقد السيطرة عليها مما أدى لاصطدامها بأحد المنازل وتحطيمها.

وكشفت صحيفة “ميرور” الإنجليزية في تقرير لها أن رونالدو تعهد بدفع كل الأموال التي سيحتاجها صاحب المنزل المحطم والذي لم يكشف عن اسمه.

وأوضح صاحب المنزل في تصريحات لصحيفة محلية في مدينة مايوركا الإسبانية: “ذهبت إلى منزل رونالدو، وقد قابلني رجل وسيدة في غاية التهذيب، ووعداني نيابة عن رونالدو بدفع نفقات كل الأضرار التي سأواجهها بسبب حادثة البوغاتي”.

وواصل: “أخبراني بأن أصلح كل شيء وأحتفظ بالفواتير.. لقد عانيت، تحطم عداد المياه الخاص بي في الحادث، ولم أتمكن من وقتها من العيش بشكل طبيعي، وطارت مفصلات الأبواب وتم هدم بعض الخرسانة من أعمدة المنزل”.

وعبر صاحب المنزل عن خوفه من موت كلبه الخاص جراء الحادث حيث، قال: “عندما أخبرتني الشرطة بالحادث اعتقدت أن كلبي قد قتل، لأنه دوماً يقف خلف الباب، لكني حين فتحت الباب رأيته يرتجف”.

يذكر أن السيارة تم نقلها من مكان الحادث في وقت لاحق على متن شاحنة وهي مغطاة بقماش.

سكاي نيوز عربية