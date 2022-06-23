



استعداداً للديربي المُرتقب غَدَاً

المريخ يستمر بمعسكر إيواء والهلال يغلق التدريبات

أعلن الإطار الفني للمريخ بقيادة التونسي غازي الغرايري وطاقمه المعاون، حالة الطوارئ القصوى للمواجهة المُهمة والصّعبة التي تجمع الفريق بنده التقليدي الهلال المقرر لها يوم غدٍ الجمعة ضمن مباريات الدوري الممتاز.. حيث قرر الجهاز الفني للمريخ فور نهاية لقاء الفريق أمام توتي أمس الأول أن يستمر الأحمر في معسكره المقفول بفندق إيواء بشارع النيل حتى موعد مباراة القمة.

وأدى المريخ حصة تدريبية عصر أمس بملعب وادي النيل ببري تحت إشراف جهازه الفني بقيادة التونسي غازي الغرايري الذي عمل من خلالها على تصحيح الأخطاء التي صاحبت أداء لاعبي الفريق أمام توتي، فضلاً على تجهيز عدد من الأسماء المهمة التي يعول عليها في مباراة الجمعة التي يسعى من خلالها الفريق لتحقيق الفوز لتقليص فارق النقاط بينه وبين الند التقليدي الهلال الذي يتصدر المنافسة.

وينتظر أن يختتم الفريق تدريباته عصر اليوم الخميس بذات الملعب بأداء مرانه الختامي الذي سيكون بمثابة مُؤشِّرٍ أخير للمدرب التونسي للوقوف على جاهزية عناصره ومراجعة طريقة اللعب التي ينوي الاعتماد عليها والإعلان عن القائمة النهائية التي ستخوض المُواجهة المُرتقبة.

وعلى الجانب الآخر، استأنف الهلال مساء أمس، تحضيراته لمُواجهة القمة غداً، بعد ساعات من نهاية مباراة الفريق التي حقّق فيها الفوز على كوبر بهدف نظيف للنيجيري عبدول أجاجون والتي شهدت احتفاظ البرتغالي جواو موتا في شوطها الأول ببعض الأوراق الرابحة على دكة البدلاء على غرار فارس عبد الله وياسر مزمل وعبدول ومحمد عبد الرحمن، قبل أن يدفع بهم في شوط اللعب الثاني.

وقرّر الجهاز الفني للهلال، إغلاق التدريبات والانتظام في معسكر مغلق بفندق الجوهرة الزرقاء استعداداً للقاء الغد، على أن يضع الفريق مساء اليوم اللمسات الأخيرة استعداداً للقاء القمة الذي يخطط الأزرق من خلاله لمواصلة رحلة الانتصارات وتوسيع الفارق مع المريخ إلى 11 نقطة لقطع أكثر من نصف الطريق نحو الاحتفاظ بلقب الممتاز.

صحيفة الصيحة