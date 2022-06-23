منتخب الشباب السوداني يخسر وديا أمام القوز





خسر منتخب الشباب السوداني لكرة القدم، مباراته الودية الأولى، أمام فريق القوز من دوري المستوى الأول بالعاصمة، بنتيجة (1/0)، اليوم الخميس، بملعب الخرطوم الوطني، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب للشباب.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول.

وأشرك المدير لمنتخب الشباب السوداني مبارك سليمان، حوالي 20 لاعبا خلال المباراة.

وسيخوض المنتخب السوداني مباراة ودية ثانية يوم الأحد المقبل أمام فريق النيل من دوري المستوى بالعاصمة الخرطوم.

ومن ناحية أخرى، سيدخل منتخب الشباب معسكرا مغلقا بأكاديمية تقانة كرة القدم يوم السبت المقبل.

ويستعد منتخب الشباب السوداني للمشاركة بطولة كأس العرب للشباب في يوليو/تموز المقبل بالمملكة العربية السعودية.

كووورة