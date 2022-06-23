البرازيل تحتفظ بعرش العالم .. وفرنسا تتراجع لصالح الأرجنتين





حافظ المنتخب البرازيلي على صدارة التصنيف العالمي، الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، فيما صعد المنتخب الأرجنتيني للمركز الثالث.

وتصدر المنتخب البرازيلي التصنيف، متفوقا على منافسه البلجيكي صاحب المركز الثاني.

وحل المنتخب الأرجنتيني في المركز الثالث، بدلا من المنتخب الفرنسي، بطل العالم، الذي تراجع للمركز الرابع، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار، خلال المباريات الأربع الأخيرة بدوري أمم أوروبا.

وظل المنتخب الإنجليزي في المركز الخامس، فيما صعد المنتخب الإسباني للمركز السادس، متفوقا على المنتخب الإيطالي.

وقفز المنتخب الهولندي للمركز الثامن، متجاوزًا المنتخب البرتغالي، فيما أكمل المنتخب الدنماركي المصنفين العشرة الأوائل.

في الوقت نفسه، خرج المنتخب المكسيكي من المصنفين العشرة الأوائل، حيث تراجع 3 مراكز من التاسع إلى الثاني عشر.

وكان منتخب كازاخستان أكثر المنتخبات صعودا في التصنيف، حيث قفز 11 مركزا، فيما تراجع منتخب مصر، الذي احتل المركز الـ40 عالميا، ومنتخب نيبال، 8 مراكز.

وتصدر المنتخب السنغالي تصنيف المنتخبات الإفريقية، باحتلاله المركز الـ18 عالميا، وجاء خلفه المنتخب المغربي، الذي احتل المركز الـ22 عالميا، فيما حل في المركز الثالث إفريقيًا منتخب تونس، الذي احتل المركز الـ30 عالميًا.

وتصدر تصنيف قارة آسيا المنتخب الإيراني، الذي احتل المركز الـ23 عالميا، يليه منتخبا اليابان وكوريا الجنوبية.

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