بعد خسارة إثيوبيا وكوريا الجنوبية.. مصر تتراجع 8 مراكز في تصنيف «فيفا»





أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» التصنيف الشهري للمنتخبات عن شهر يونيو.

وتراجع المنتخب المصري 8 مراكز، حيث تواجد في المركز 40 عالمياً بعدما كان يحتل المركز 32 خلال الشهر الماضي.

وكان منتخب مصر تعرض لخسارة مفاجئة من نظيره الإثيوبي بهدفين دون رد بالجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2023، قبل أن يتعرض لهزيمة أخرى من كوريا الجنوبية في مباراة ودية دولية أقيمت بينهما مؤخراً، وانتهت لصالح المنتخب الكوري الجنوبي بنتيجة 1/4.

وجاء ترتيب المنتخبات الإفريقية في تصنيف الاتحاد الدولي، على النحو التالي:

1- السنغال الأول إفريقياً – 18 عالمياً

2 – المغرب الثاني إفريقياً – 22 عالمياً

3 – تونس الثالث إفريقياً – 30 عالمياً

4 – نيجيريا الرابع إفريقياً – 31 عالمياً

5 – الكاميرون الخامس إفريقياً – 38 عالمياً

6 – مصر السادس إفريقياً – 40 عالمياً

7 – الجزائر السابع إفريقياً – 41 عالمياً

8 – مالي الثامن إفريقياً – 46 عالمياً

9 – كوت ديفوار التاسع إفريقياً – 52 عالمياً

10 – بوركينا فاسو العاشر إفريقياً – 55 عالمياً

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