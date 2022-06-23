شاهد بالصور.. عريس يتبادل القبلات والأحضان مع عروسته ويكشف مفاتنها للناس.. مواقع التواصل تنفجر بالغضب ومتابع يكشف معلومات هامة عن العرسان





وجد عريس حظه من الانتقادات و “الردم” على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهوره في جلسة تصوير مع عروسته في ليلة زفافهما.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد انتشرت صور العرسان بشكل كبير على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

وظهر العريس الذي وصفه معظم المعلقين بالسوداني المتحرر خلال الجلسة وهو يتبادل القبلات والأحضان مع عروسته وزاد على ذلك بتلبيسه “الحجل” لعروسته في أسفل رجلها التي ظهرت واضحة وهو ما اعتبره المعلقون على الصور إظهار لمفاتن العروس.

وفي ظل النقاش الحاد والانتقادات التي طالت العريس ظهر أحد المعلقين ليكشف عن هوية العروسين, حيث ذكر أن العرسان من دولة أفريقية واستعان الرجل في تحليله بصور من محرك البحث “قوقل”.

وقال المعلق بحسب ما نقلت عنه محررة موقع النيلين أن سبب إجماع الكثيرون على أنهم سودانيون هو زي “الجرتق” الذي يشتهر به السودان على أعتبار أنه من العادات والتقاليد السودانية الخالصة.

وعلى الرغم من أن تحليله هو الأرجح إلا أن الكثير من المعلقين اختلفوا معه وأجمعوا على أن العريس وعروسته سودانيان وهو أمر لا يحتاج لنقاش وجدال.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين