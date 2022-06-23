إصابة (16) شخصا في هجوم لكلاب أثيوبية على حفل زفاف بمنطقة حدودية





هاجمت كلاب ضالة قادمة من إثيوبيا العشرات بمنطقة دوكة حاضرة القلابات الواقعة على الحدود الشرقية، بولاية القضارف، وتسببت الكلاب في تعطيل النشاط التجاري وحركة المواطنين بمعبر القلابات وأشاعت حالة من الفزع الشديد وسط السكان المحليين.

وقال التاجر بسوق دوكة إبراهيم كربوس، لـ “سودان تربيون”، إن “الكلاب الضالة هاجمت سوق دوكة واقتحمت حفل زفاف بأعداد كبيرة وتسببت في إصابة نحو 16 من المواطنين بالمحلية، جرى نقل البعض منهم الى مستشفى القضارف لعدم توفر أمصال السعر بالمنطقة”.

وأشار إلى أن أهالي المنطقة أبلغوا السلطات الأمنية والصحية، بعد عجز السكان عن طرد الكلاب بالسلاح الأبيض، كما طالبوا بتنفيذ حملة إبادة للكلاب الضالة.

ونجح السكان في قتل كلبان فقط، وقد أضرموا النيران عليهم خوفا من انتقال الإصابة بالسعر، وطالب التاجر كربوس السلطات بالتدخل العاجل وفرض طوق أمني للقضاء على الكلاب الضالة التي تحاصر مدينة دوكة.

صحيفة الصيحة