قالت (الابتسامة أقل كلفة من الكهرباء) صورة وتغريدة للمطربة “أفراح عصام” تحصدان آلاف التعليقات





حصدت صورة وتغريدة للمطربة السودانية “أفراح عصام”، على صفحتها بفيسبوك، آلاف التعليقات.

ونشرت “أفراح” صورة لها مبتسمة، وعلقت عليها “الابتسامة أقل كلفة من الكهرباء، ولكنها أكثر إشراقاً.

لتنهال بعدها تعليقات الغزل والطرفة، التي جاءت: (الكلام دا لو سمعو جبريل حايقطع الكهرباء علينا)، فيما أضاف آخر (أنت الكهرباء ذاتها).

الخرطوم: (كوش نيوز)