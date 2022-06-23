رياضية
المريخ يتلقى ضربة قوية قبل ساعات من القمة
تلقى نادي المريخ، ضربةً قويةً قبل ساعات من موعد قمة الدوري الممتاز التي يلتقي خلالها غريمه التقليدي الهلال يوم غدٍ الجمعة لحساب الجولة (21) من مسابقة الدوري الممتاز وذلك بعد تأكد غياب أحد أبرز نجوم الفريق.
وقرّر مدرب المريخ، التونسي غازي الغرايري، إبعاد اللاعب عمار طيفور من معسكر الفريق لمباراة الهلال لعدم تعافيه من الإصابة التي تعرّض لها في المباراة الماضية أمام توتي، واستدعى الغرايري المهاجم صديق كوة للمعسكر.
صحيفة الصيحة
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