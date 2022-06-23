شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان السوداني الذ كشف عن تعرضه للتحرش من أحد معجبيه يعود ويثير الجدل من جديد (أنا زول ضكر وبحب النسوان شديد)





عاد فنان ومودل سوداني معروف لإثارة الجدل من جديد وذلك بعد أيام قليلة من خروجه في مقطع فيديو كشف من خلاله عن تعرضه لمحاولة تحرش من أحد معجبيه.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهر المودل في فيديو جديد انتقد من خلاله المعلقين الذين اتهموه بالمثلية.

وقال في حديثه الذي وجهه للمعلقين والمعلقات على السوشيال ميديا ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أن هذا الكلام لا يشبهه.

ووصف نفسه بأنه رجل كامل وأنه (زول ضكر وبحب النسوان جداً) وهو ما ينافي اتهامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي له.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين