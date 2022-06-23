شاهد بالفديو.. رشدي الجلابي يظهر بتقليعة جديدة يتحول فيها من الغناء الى “الدوبيت” ومتابعيه (فنياتك كترت أحسن ترجع للدرداقة)





فاجأ نجم التيك توك والسوشيال ميديا الشهير رشدي الجلابي متابعيه بتقليعة جديدة نال عليها الاشادة والانتقاد في آن واحد.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهر الجلابي في مقطع فيديو واسع الانتشار وهو يجلس في “قعدة” شبابية قدم من خلالها شعر الفخر أو ما يعرف بالدوبيت.

وامتدح نجم التيك توك في دوبيته أحد الشباب الجالسين معه بكلمات قوية ومؤثرة عبرت بها عن إمكانياته الكبيرة في كتابة “الدوبيت”.

وعلى الرغم من إشادة الكثيرين به خلال التعليقات إلا أن البعض سخر منه ومن شعره الذي وصفوه بــ(الركيك) وكتب أحدهم (فنياتك كترت يا رشدي أحسن ترجع للدرداقة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين