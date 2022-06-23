رونالدو يفقد الأمل في مانشستر يونايتد.. وبايرن يترقب





أبدى البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانضم الدون البرتغالي للشياطين الحمر، في الصيف الماضي قادمًا من يوفنتوس، لكن بعد موسم واحد، أدرك أن مشواره مع يونايتد تحت التهديد في ظل غياب الفريق عن المنافسة على البطولات.

وذكرت صحيفة “أس” الإسبانية، أن رونالدو أدرك أن وقته في مانشستر يونايتد قد انتهى، رغم أنه فكّر في الأيام الماضية الاستمرار داخل ملعب أولد ترافورد للموسم المقبل.

وأضافت أن الدون لم يستغرق سوى بضع ساعات ليتخذ قرارا حازما برغبته في الرحيل عن صفوف اليونايتد، مشيرة إلى أن بايرن ميونخ الألماني قد يكون وجهته المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو يعاني من فكرة غياب مانشستر عن المنافسة على البطولات، في ظل عدم إبرام النادي لأي صفقة حتى الآن، في حين تعاقد مانشستر سيتي وليفربول مع إيرلينج هالاند وداروين نونيز على الترتيب.

ونوهت إلى أن النجم البرتغالي فقد الأمل في قدرة اليونايتد على تحقيق الألقاب، كما أنه لا يريد إهدار موسم آخر بعيدا عن البطولات.

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