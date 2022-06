العميل حمدوك عين مستشارة للنوع لرعاية المثليين والشواذ واتخذت بعين قوية وانفاس شيطانية مبنى جمعية القران الكريم مقرا لها

من الذي دقس

د.سلمى برعايه

معرض العار

والأجساد…؟

بالرغم نصحنا لها لوجه الله يوم ٢١/ديسمبر/٢٠٢١بمقال

عنوانه

هل تفعلها د.سلمى

مرضاة لله…..

ام تمضئ على

خطئ حمدوك

وإمراته حمالة

الحطب وتغرد

مع هدى صراصر

بنموت في

العلمانية……؟؟؟

لماذا الحديث عن

منظمة قوس قزح*؟

لقد أعلنت منظمة قوس قزح في مؤتمر باريس، و كذلك مؤتمر برلين، استعدادها لتدريب و استيعاب شباب و شابات السودان، و قد شكرها حمدوك على ذلك.

فالحديث عن هذه المنظمة المشؤمة و ترحيبها و استعدادها لاستيعاب و تدريب شباب و شابات السودان، سوف يكون كارثة على ابنائنا و بناتنا.

نحن نعلم علم اليقين، ان منظمة قوس قزح او Rainbow Organization

هي التي تقوم باستيعاب الشباب السوداني و الشابات السودانيات من عمر 11 سنة إلى عمر 20 سنة لتدريبهم في فرنسا و كندا و ألمانيا.

هذه منظمات ماسونية ، تضم المثليين و الشواذ و السحاقيات ، من الجنسين، و قد رايتهم بأم عين في عام 2002، وقتها كنت في فرنسا، حيث قضيت بها نصف عام في مدينة Pau و التي تقع جنوب غرب فرنسا.

توجد في هذه المدينة و غيرها من المدن الفرنسية عدة اندية فقط للمثليين و السحاقيات و الشواذ جنسيا.

Gay :شاذ جنسيا

Homosexual (man to man)

او

Lesbian is a homosexual woman. شاذة جنسيا او سحاقية

(woman to woman)

لقد تحدث رئيس مجلس الوزراء عن هذه المنظمة و شكرها ، لأنها سوف تقوم بتدريب الشباب السوداني من الجنسين.

هذه كارثة و مصيبة كبيرة، فسوف نستقبل جيش جرار من المثليين و السحاقيات و الشواذ و قوم لوط ، بعد تخرجهم من ماخور الخنا و الرذيلة والانحراف و الشذوذ الجنسي.

كسرة

هنالك لزوم لهذه المعلومات ، لكل من يجهل لماذا، نحن نكتب و نوضح خطورة هذه المنظمة الماسونية.

اخي الكريم، اختي الكريمة هذه المنظمة المعروفة بقوس قزح او رينبو او

Rainbow Organization,

و لها أعلام معروفة في العالم.

تشبه ألوان قوس قزح سوف تستوعب اكبر عدد من الشابات السودانيات و الشباب السوداني قريبا جدا و سوف تتكفل بكل النفقات و التدريب.

ارجو شاكرا و مقدرا لكم لو تكرمتم بالدخول إلى النت لمعرفة هوية هذه المنظمة.

عليكم فقط كتابة :

منظمة رينبو

او

منظمة قوس قزح

أو

Rainbow Organization

لتعرفوا لماذا أنا كتبت عنها، كما عليكم مراجعة كلمة السيد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، و شكره و امتنانه لهذه المنظمة ، لأنها أعلنت التزامها بتدريب شباب و شابات السودان.

ارجعوا و استمعوا إلى تسجيل الأخ ياسر عبيد الله و حديثه عن هذه المنظمة.

آللهم افتح بيننا و بين قومنا بالحق و انت خير الفاتحين.

نورالدائم عبد الحميد.

لقد عين العميل البريطاني حمدوك عائشه حمد مستشارة للنوع لرعاية المثلين و الشواذ واللواط واتخذت بعين قوية وانفاس شيطانية مبنى جمعية القران الكريم مقرا لها وزودها بيتين من الشعر واقاموا معهد لدارسات النوع بجامعة الخرطوم كما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي وشارك القحاته المثلين الاباحيين الهائمين عشقا في ثقافة النوع فى مظاهرات لجان المقاومة اليسارية العابثة بهتاف حقنا كامل مابنجامل

وظهور تنظيم الاناركيين في مظاهرة ٢٥/ أكتوبر ٢٠٢١

الم يعتبر تطور خطير في ذيادة المنظومات اليسارية والشيوعية المتطرفة صنيعة الغرب الماسونى الصهيوني العلماني الالحادى الاباحي… واكتمال صورة سيناريو تدمير اخلاق وقيم فلذات اكباد اهل السودان وتحويلهم لمسخ مشوه…وافساد دنياهم وخراب اخرتهم ؟

فالاناركيين يعتبرون الدولة أو الحكومة قسرية أو عقابية مفرطة، وأنها تسن قوانين تقييدية غير ضرورية ضد حريات الناس خاصة السلوكيات الجنسية التي تتم بالتراضي بين البالغين أو تعاطي المخدرات أو الخمور فإنها في رأيهم لا تضر سوي متعاطيها. واجمالا يعتقد الاناركيون أن الدولة بحاجة الي أن ترفض وتقاوم لأنها تقيد حقوق الإنسان وتكسب بعض الناس سيادة علي الآخرين وجعلهم اوصياء علي الآخرين. فهل ينته مجتمعنا السوداني المشبع بالتدين والأخلاق العالية الي حماية أفراده من هذا الغزو الثقافي الهدام.؟

وهل تتأمل د.سلمى عبدالجبار المبارك عضو السيادى والناطق الرسمى لمجلس السيادة

قضية الموت وتتدبر سورتى النبإ والزلزلة

والآية الكريمة

( إن ربك لبالمرصاد )

وتفعلها غضبا لله و لانتهاك محارم الله ‘ ونصرة لدين الله والحق حتى لايؤثم قلبها ويخرس لسانها بخرس الشيطان ويلجم بلجام النار

وتعلن التعبئة العامة من منصة السيادى لمقاومة مشروع قوم حمدوك وقرينته د.منى حمالة الحطب العلماني…

وتفنى نفسها فى امانة التكليف حتى لا يؤتى دين الله الاسلام الحنيف ووطن الجدود العزيز من قبلها

ام تغرد على خطئ هدى صراصر

سودان قديم يتحطم

سودان جديد يتقدم

بنموت في العلمانية

علمانية وييييييببى

الحلو ويييييبييببى

حمدوك وييييييييي

…….. وتسئ لوالدها العلامة الشيخ الجليل عبدالجبار المبارك رجل الشريعة والحقيقة والنصيحة الذي عرفته المنابر الداخلية والخارجية

و تفسد دنياها وتخسر اخرتها ويتجسد فى شخصها مثل (النار بتلد الرماد)؟

* متداول