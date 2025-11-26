فيسبوك
جاء خالها وهو من الزرقة ويتبع للجنجويد يقف مرتبكاً فوق دم ابنة أخته يرتجف
من مواجع الحرب ( ٢٥٧٦٤ ):
○ نيالا الان
ما هذا يا عالم؟💔
امرأة مسكينة كانت تعمل في مزرعتها فإذا برعاة الجنجويد يدخلون ماشيتهم ( الجمال) داخل مزرعتها بالقوة و هي مسكينة حاولت مقاومتهم وحماية حصادها و تعب الشهور فكان جزاؤها رصاصة في راسها
ثم جاء خالها وهو من الزرقة ويتبع للجنجويد يقف مرتبكاً فوق دم ابنة أخته يرتجف ولا يستطيع قول كلمة الحق و الخوف قد شل لسانه
المتحدث خال الشهيدة 🤮🤮
كيف يصل الإنسان إلى أن يقف في صف قاتل أهله؟
أين عقول هؤلاء الذين باعوا دمهم ودم ذويهم إرضاء للجلاد؟