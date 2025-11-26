فيسبوك

جاء خالها وهو من الزرقة ويتبع للجنجويد يقف مرتبكاً فوق دم ابنة أخته يرتجف

2025/11/26
الجنجويد
الجنجويد

من مواجع الحرب ( ٢٥٧٦٤ ):
○ نيالا الان
ما هذا يا عالم؟💔
امرأة مسكينة كانت تعمل في مزرعتها فإذا برعاة الجنجويد يدخلون ماشيتهم ( الجمال) داخل مزرعتها بالقوة و هي مسكينة حاولت مقاومتهم وحماية حصادها و تعب الشهور فكان جزاؤها رصاصة في راسها
ثم جاء خالها وهو من الزرقة ويتبع للجنجويد يقف مرتبكاً فوق دم ابنة أخته يرتجف ولا يستطيع قول كلمة الحق و الخوف قد شل لسانه
المتحدث خال الشهيدة 🤮🤮
كيف يصل الإنسان إلى أن يقف في صف قاتل أهله؟
أين عقول هؤلاء الذين باعوا دمهم ودم ذويهم إرضاء للجلاد؟

إنضم لقناة النيلين على واتساب


Promotion Content

بعد مماتك اجعل لك أثر في مكة           سقيا المعتمرين في أطهر بقاع الأرض            ورّث مصحفا من جوار الكعبة المشرفة

2025/11/26