من مواجع الحرب ( ٢٥٧٦٤ ):

○ نيالا الان

ما هذا يا عالم؟💔

امرأة مسكينة كانت تعمل في مزرعتها فإذا برعاة الجنجويد يدخلون ماشيتهم ( الجمال) داخل مزرعتها بالقوة و هي مسكينة حاولت مقاومتهم وحماية حصادها و تعب الشهور فكان جزاؤها رصاصة في راسها

ثم جاء خالها وهو من الزرقة ويتبع للجنجويد يقف مرتبكاً فوق دم ابنة أخته يرتجف ولا يستطيع قول كلمة الحق و الخوف قد شل لسانه

المتحدث خال الشهيدة 🤮🤮

كيف يصل الإنسان إلى أن يقف في صف قاتل أهله؟

أين عقول هؤلاء الذين باعوا دمهم ودم ذويهم إرضاء للجلاد؟