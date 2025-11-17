منشور المنشار

طيب يابلابسه … النيابه ناشره أسماء مجارمه و من ضمن المناشير لقينا ( منشار) فيهو إسم المجرمه خادم الله خشمين بعد بحث ومراجعة إتضح إنو خادم الله خشمين دي هي نفسها شيراز …

نحن كبلابسه حنتفق على إننا نناديها بي اسمها الحقيقي ولو علقنا في أي منشور بيخصها نعلق ليها بي اسمها الحقيقي (خادم الله خشمين ) لحدي مايجي اليوم الحتنجغم فيهو ”

معقوله لكن من خشمين لي شيراز عاد ده كلام ده

أنا أصلا اسم شيراز ده ما إتبلع لي نهاااااائي..



تبيان توفيق