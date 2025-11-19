كردفان… حين ينهض الجيش فتتغير ملامح الميدان ومزاج الشعب .

• تشهد كردفان هذه الأيام واحدة من أوسع العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش منذ اندلاع الحرب، حيث اندفعت القوات في رمال الإقليم بثبات يحاكي اندفاع السيل، لا يوقفه عائق ولا تكسره تضاريس.

اليوم ، تمكنت القوات المسلحة والقوة المساندة لها من تدمير ما يقارب 140 آلية عسكرية للمليشيا وأسر أعداد كبيرة من المرتزقة الذين كانوا يعيثون في الأرض فساداً.

• هذه التطورات تؤكد أن ميزان القوة يتبدل بقوة الدفع الميداني، وأن المليشيا لم تر من قدرات الجيش إلا القليل.

•فالمعركة في كردفان ليست مجرد اشتباكات عابرة، بل تحول استراتيجي يعيد رسم المشهد ويمنح المواطنين أملاً أكبر بعودة الاستقرار والامن الى مدنهم وقراهم وفرقانهم.

• ثقة الشعب في جيشه ليست شعاراً، بل رصيداً وطنياً يتعزز كلما تقدمت القوات في الميدان، وكلما انكشفت هشاشة المشروع التخريبي للمليشيا.

• ما يحدث اليوم في كردفان رسالة واضحة: حين يتحرك الجيش، تتحرك معه البلاد نحو النصر.

نصر من الله وفتح قريب

Basher Yagoub