موعظة النقيب كان يعلم بأننا سنألم ☹️

✍️ تبيان توفيق الماحي

حدث في يوم 3 إبريل الثورة

التاريخ ده عمري ما حأنساهو لأنو غيّر في مفهومي كتير ،، في الزمن داك كانت المظاهرات في أوج عنفوانها وكانت الخرطوم ملتهبه بشعلة الثورة والمواكب والتجهيز لموكب يوم سته إبريل الإتحدد قبل أسبوع من يومه .. وقتها كنت صاباها في بري الدرايسه مع مجموعة من تروس بري وتروس شارع الأربعين وكانت مهمتنا قيادة نداءات المواكب التلقين ورفع الشعارات للشباب المشاركين .. وكان التوجية محدد إننا نخاطب الجيش وبالأخص قاصدين العساكر والضباط الصغار عشان نقدر نأثر فيهم ونخليهم جزء من حراك الشارع تمهيداً ليوم سته إبريل ..

كانت وجهتنا القصر الجمهوري بحكم إننا قريبين من بري شارع النيل الخرطوم واتحركنا بي جامعة الرباط وسُقنا معانا الشفاته وكانت وجهة ثوار أمدرمان البرلمان ،، وكانت وجهة ثوار خرطوم اثنين والصحافات والعمارات والكلاكلات لداخل السوق العربي ..

انطلقنا من بري ولظرف صحي كنت في مؤخرة الكوكب مجرد وصولنا لنقطة الإذاعة بتاعة الجيش الموجوده في شارع النيل أصابني الفتور لدرجة قريبة للإغماء

بتذكر كان معاي رفيقاتي في الحزب الشيوعي الترس رحاب كنده عضو جبهة ديمقراطية العاملين ربنا يهديها ويردها للصواب وريان سعدون من تجمع مهندسي دال وعبد الرؤؤف طابت الترس الوطني والترس شهيد امدرمان صالحه شاكر الدنقلاوي كلهم ماقصرو شالوني من الأرض وقعدوني تحت شجرة قريبه من الموقع ده وكان لازم أخد اسعافات أولية والحمد لله بعد استعدت وعيّ تماماً لقيت قدامي مجموعة من جنود القوات المسلحة ومعاهم شاب كان لابس جلابية وسديري.. كلهم واقفين مع التروس وبيسالو اها الزوله دي بقت كيف!!

الزول اللابس سديري ده

سألني إسمك منو؟ قلت ليهو تبيان توفيق

عمرك كم سنه؟ قلت ليهو ..!!

ساكنه وين ؟ قلت ليهو ساكنه العمارات وحالياً في بري واسرتي في الردمية

سألني هسة بقيتي كيف ؟ قلت ليهو تمام أحسن! قالي الجابركم ع ده كلو شنو؟ قلت ليهو عشان بلدنا؟!!

سألني قالي السبب البيخليكم تقولو معليش معليش ماعندنا جيش هو شنو ؟ قلت ليهو لانو الجيش شايف الحاصل وعامل طناش!

الشاب ده ضحك فينا وقالي البلد دي فيها جيش وفيها رجال وفيها بلادوي زويكم الجيش ده وطني أكتر منكم إنتو الشباب الواقفين قدامي ديل لو عاينتو صاح حتلقو انو الجيش ده هو أنتو كأخوات وإنتو كأمهات وإنتو كأخوان وخالات الجيش البتنبزوهو ده ياهم الشباب العساكر الواقفين على راسك الفاضي ده وياهم الحارسين الشوارع البتطلعوا تهتفوا فيها ساعتين وتنبزوهو وترجعو الجيش ده عارف خطورة كلامكم عشان كده ليهم شهور في الشوارع،، الشعار القاعدين تكوركو بيهو ده والإنتو ماجايبين ليهو خبر وماعارفين خطورتو شنو حتندمو عليهو يوم،، ياشباب الجيش ده حيجي يوم وتفتشوا ليهو فتيش عشان تحتمو بيهو!! البلد الآن في وقفتكم دي مهدده من كل اتجاه أحسن تبقو واعيين!!

قال للعساكر شوفوهم لو عايزين عربية وصلوهم البيت!! ومشي خلانا..

أتمنى يكون متذكرنا ومتذكر الموقف ده

الرائد / معتز محمد حامد

مبروك الترقي

وشكرا لكل نصايحك

وشكرا لأني لقيتك صديق للصفحه القديمه وآسفه لأني نشرت صورتك من دون إذن ”

تحياتي للشاب ده أينما كان… قولو له بأن تبيان ومن كان معها في ذلك اليوم من رفاق الثورة قد أخذو درساً وتجربه والآن يتمنون أن يستلقوا على بطونهم لتمشي من عليهم أرجل جنود وضباط القوات المسلحة البواسل الذين فدو هذه الأرض حتى إرتوت من دماءهم الطاهره الذكية..

طوبى لكم.. وأسفُ على من تخلف ✌

