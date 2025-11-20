لقحاطي عنده اسئلة ممجوجة بس عايش عليها

#القحاطي

عنده اسئلة ممجوجة بس عايش عليها

يقول ليك من الذي أسس الدعم الصريع

طيب عندنا ليك جوابين بدل واحد الأول ماذا يترتب على هذا السؤال قوات اتمردت نديها بسكويت يعني

ولل نقول أسسها البشير و نستسلم ليها؟؟

الجواب التاني

طيب الجنجا اسستهم الحركة الإسلامية و البراءوون اسستهم الحركة الإسلامية برضو

انت ليه بتقول ديل ارهابيين و ديل بقاتل ا من أجل الدقلوغراطية

خلي ازدواجيتك دي

بعدين ياخ الكيزان اسسووا. هيئة العمليات

و الدفاع الشعبي

و الاحتياطي

و الجنجويد

طيب الجنجويد اتمرد و الباقي قاعد معناها المشكلة ما في الكيزان و لا التأسيس

طيب انت شايف تأسيسهم غلط ولل صح

اذا صح فماف داعي تلومهم على الصح

و إذا غلط هسع بيحاربوا فيها و صلحوا غلطهم

الدعم زاتو موش شارك في الانقلاب عليكم

انتو قلتو الدعم اعتذر

طيب مشكلتكم انه اعتذر ليكم انتو بس

هوي دي ما علاقات عاطفية

عشان تقولي اعتذر

. انتو هسع مشكلتكم مع البشير انه ما اعتذر؟؟

القصة هي ما في العذر القصة في انه الدعم حاول انقلاب تاني عشان يكفر عن الانقلاب الأول

الدعم من تأسيسه ما عنده مشكلة مع الجيش لحدي ما جيتو انتو دخلتو في النص و حاولتو شلبه

مرة الاطاري مرة هيكلة الجيش مرة اي حجة

طيب اي وضيعية للدعم كانت وفق الوثيقة العلم لنها انتو

و حمدوك حضر ٤ خريجات للدعم السريع

و هو يعتبر المؤسس الحقيقي

الدعم الصريع بتاع البشير داك كان أحمد هارون بيطردو من الأبيض بي قرار

و عبد المحمود من عطبرة

و تصر الدين من المدرعات

في أعلى تقدير كان 30الف

انت جيت ضربتو في عشرة

بقى اكتر من ٣٠٠الف و تجي تقول لي اسسه الإسلاميين

انت عارف الإسلاميين عملوا قصاده هيئة العمليات و انت حليتها ما كان تحل معاك الدعم وحليت الدفاع الشعبي

😂😂

انت بتكذب على منو ما هو نحن حاضرين معاك

بعدين انا مستغرب الذلة الماسكنها عليك دي شنو يعني مهما تكون فيها تشويه ما بتكون أسوأ من قحاطي

بعدين انت متسامح مع كل جرائم الدعم الصريع

و عاوز تفاوض طيب ما تتفاوض مع الكيزان برضو

لكن الكفيل ما داير كدا صح

؟؟

بعدين يقول ليك دا جيش علي كرتي لا بالله اول حاجة انتو متفقين انه الدعم الصريع دا اسسه الكيزان

و ليس الجيش

اما الجيش دا ليهو مية سنة

اما قصة الجيش مختطف دي صراحة أبدعتو فيها

و السر لانكم عارفين انكم مختطفين من دويلة الشر و الجنجا معاكم

مفتكرين اي قوات ممكن تكون مختطفة و إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه

…..

اللابد الرسمي لقوى الحرية والتغيير / محمد زين الرباطابي