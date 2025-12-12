فيسبوك

ولايات دارفور لم تعد آمنة… صارت مثل مثلث برمودا

2025/12/12
fashiron
الفاشر - شمال دارفور

ولايات دارفور لم تعد آمنة… صارت مثل مثلث برمودا : يدخل الناس ولا أحد يعلم من يخرج، سلاح منفلت، مليشيات متشابكة، وحدود مفتوحة على المجهول.

Basher Yagoub

