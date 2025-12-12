ولايات دارفور لم تعد آمنة… صارت مثل مثلث برمودا

\u0648\u0644\u0627\u064a\u0627\u062a \u062f\u0627\u0631\u0641\u0648\u0631 \u0644\u0645 \u062a\u0639\u062f \u0622\u0645\u0646\u0629\u2026 \u0635\u0627\u0631\u062a \u0645\u062b\u0644 \u0645\u062b\u0644\u062b \u0628\u0631\u0645\u0648\u062f\u0627 : \u064a\u062f\u062e\u0644 \u0627\u0644\u0646\u0627\u0633 \u0648\u0644\u0627 \u0623\u062d\u062f \u064a\u0639\u0644\u0645 \u0645\u0646 \u064a\u062e\u0631\u062c\u060c \u0633\u0644\u0627\u062d \u0645\u0646\u0641\u0644\u062a\u060c \u0645\u0644\u064a\u0634\u064a\u0627\u062a \u0645\u062a\u0634\u0627\u0628\u0643\u0629\u060c \u0648\u062d\u062f\u0648\u062f \u0645\u0641\u062a\u0648\u062d\u0629 \u0639\u0644\u0649 \u0627\u0644\u0645\u062c\u0647\u0648\u0644.\r\n\r\nBasher Yagoub\r\n\r\n