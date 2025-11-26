ابتسامة في جنازة الحلم”

وانهمرت الدموعُ كأنها تودّع حلمًا فسيحًا

وارتدت الوجوهُ حزنًا عميقًا…

تبتسم الذكرى في أرجاء المكان،

والقلبُ يتمرّد من شدّة ابتلاع الحزن.

الأركان تنطق باسمه، وكذلك الزوايا…

لم يبقَ سوى طيفٍ نلمحه بين حينٍ وآخر