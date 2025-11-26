فيسبوك
ابتسامة في جنازة الحلم”
بدأت مراسمُ دفنِ الابتسامة
وارتدت الوجوهُ حزنًا عميقًا…
وانهمرت الدموعُ كأنها تودّع حلمًا فسيحًا
حان وقتُ دفنه.
تبتسم الذكرى في أرجاء المكان،
والقلبُ يتمرّد من شدّة ابتلاع الحزن.
الأركان تنطق باسمه، وكذلك الزوايا…
لم يبقَ سوى طيفٍ نلمحه بين حينٍ وآخر
مكانه فارغٌ تمامًا…
ويبدأ العدّ التنازلي
حتى يختفي ذلك الطيف
دفاتر الأيام تمرّ عليك
كشريطِ فيلمٍ مسرع
وتتسارع دقاتُ القلب والأنفاس
كلما ذُكر اسمه
تختلط الدموعُ بالأسى والحسرة
وتهمس الروح: يا ليتَه يعود…
مات الحلم، ودُفنت معه الابتسامة.
Yageen Say Ed
رصد – “النيلين”