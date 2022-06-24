سرطان الجلد.. “هذه العلامة” دليلك للكشف المبكر





من الممكن أن يكون الاكتشاف المبكر لمرض السرطان، منقذ للحياة بشكل حقيقي، لأن ذلك يعني الحصول على العلاج الذي تحتاجه بشكل أسرع.

فكثير من الناس مثلاً ليسوا على دراية بالشكل الذي يمكن أن يبدو عليه سرطان الجلد، وعلامات التحذير التي يجب الانتباه إليها.

وهناك أشكال مختلفة من سرطان الجلد وتنصف بشكل عام ضمن أورام غير ميلانينية وأورام ميلانينية.

وأكثر علامات سرطان الجلد شيوعا هي ظهور شامة جديدة أو تغير في الشامات الموجودة أصلاً.

ويوصي معظم الخبراء باستخدام قاعدة (ABCDE) البسيطة للبحث عن أعراض سرطان الجلد الميلانيني، والذي يمكن أن يظهر في أي مكان على الجسم.

وتقوم القاعدة على مراقبة شكل التصبغ الظاهر على الجلد، ففي حال وجود سرطان يكون التصبغ منقسم إلى قسمين غير متماثلين وغير منتظمين.

كما أن الأورام الميلانينية غالباً مايكون لها حواف مسننة، وتكون مزيجاً من لونين أو أكثر، وغالبا ما يزيد قطرها عن 6 مم.

أما العلامة الأولى لسرطان الجلد غير الميلانيني هي عادة ظهور كتلة أو بقعة متغيرة اللون على الجلد، تتطور ببطء على مدى أشهر أو في بعض الأحيان سنوات.

وهناك شكل آخر من أشكال سرطان الجلد غير الميلانيني هو سرطان الخلايا الحرشفية، التي توجد بشكل أساسي في الوجه والعنق وفروة الرأس الصلعاء والذراعين وظهر اليدين والساقين.

ووجدت دراسة سابقة، أن الأشخاص الذين يعانون من الحكة العامة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسرطان (بما في ذلك الجلد) من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

ويمكن علاج سرطان الجلد بنجاح عند اكتشافه مبكرا، من خلال الجراحة لإزالته من المنطقة المصابة.

وعادة ما تكون الجراحة التي يتم إجراؤها بسيطة ويتم إجراؤها تحت التخدير الموضعي.

سكاي نيوز