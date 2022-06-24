ابتداءً من اليوم وحتى هذه الموعد.. السعودية تعلن اقتصار أداء العمرة على الحجاج فقط





أعلنت وزارة الحج والعمرة اليوم الجمعة عن قصر أداء العمرة على الحجاج وذلك تسهيلًا لضيوف الرحمن وتخفيفا عليهم وحفاظًا على سلامة الجميع.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أن أداء العمرة سيكون للحجاج فقط خلال الفترة من يوم الجمعة 25 ذي القعدة إلى يوم الثلاثاء 20 ذو الحجة 1443 هجريًا.

مزمز