بالصورة.. وافد (صيني) يتسكع بجانب (ست شاي) بالسودان يثير موجة من التعليقات الساخرة





لاقت صورة وافد (صيني) يتسكع بجانب (ست شاي) بالسودان، موجة من التعليقات الساخرة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهرت صورة وافد صيني، يتناول القهوة وامامه طبق من اللقيمات، بجانب ست شاي بالخرطوم، في مشهد أثار الاستغراب.

وجاءت التعليقات (لو كانوا بتعطلو ذي ده في الصين ما كان اصبحو دولة عظمى، العطلة عندنا في السودان بس) فيما علق آخر (دا مابرجع مابرجع عشرة مرات).

الخرطوم: (كوش نيوز)