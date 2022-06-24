أمير قطر يتوجه إلى مصر في أول زيارة منذ 7 سنوات





أعلن الديوان الأميري القطري، الجمعة، توجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى القاهرة في زيارة رسمية.

وهذه الزيارة هي الأولى لأمير قطر منذ توصل مصر ودول خليجية إلى اتفاق لإنهاء مقاطعة دامت سنوات مع الدوحة بعد اتهامها بدعم الإرهاب وهو الأمر الذي نفته.

وقال موقع الديوان الأميري على الإنترنت إن أمير قطر غادر عصر اليوم الجمعة مدينة كيغالي في رواندا بعد أن شارك في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث السادس والعشرين متوجها إلى مدينة القاهرة في زيارة رسمية إلى مصر تلبية لدعوة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وكان الشيخ تميم بن حمد التقى بالسيسي للمرة الأولى منذ الخلاف في قمة انعقدت في العراق العام الماضي.

وتأتي زيارة أمير قطر بعد أيام من زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة والإعلان عن صفقات استثمارية بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليار دولار.

الحرة