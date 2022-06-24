رئيس بايرن ميونخ يوجه تصريحاً صادماً لبرشلونة بسبب ليفاندوفسكي





شن أولى هونيس الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونخ، هجوماً على نادي برشلونة بسبب رغبة النادي الكتالوني في التعاقد مع نجم البافاري روبرت ليفاندوفسكي، رغم تبقى موسماً في عقده مع العملاق الألماني.

وقال أولى هونيس في تصريحات لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “على برشلونة أن يعلن إفلاسه بدلاً من ضم لاعبين”.

وتابع: “برشلونة يرغب في التعاقد مع ليفاندوفسكي رغم الديون الواقعة على النادي بقيمة مليار و400 مليو يورو؟ يجب أن يكونوا أكثر موهبة عن ذلك”.

وأضاف: “إذا وصل أي نادي في ألمانيا لهذا الوضع كان سيعلن إفلاسه بالفعل، ولكن برشلونة يقدم عروضاً بملايين الدولارات للاعب في البايرن”.

وعن ربط التعاقد مع ساديو ماني بتعويض الرحيل المحتمل لليفاندوفسكي، قال هانيس: “روبرت لديه عقد مع بايرن ميونخ حتى العام المقبل 2023، وقعنا مع ساديو ماني لتعزيز صفوف فريقنا، والمنافسة بقوة على البطولات، وخلط أوراق جميع اللاعبين في الهجوم، لكن لم نفكر أبداً في ترك أي لاعب”.

وكان ليفاندوفسكي أبدى رغبته في الانتقال إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية، الأمر الذي دفع برشلونة لتقديم عرضين إلى البافاري لضم اللاعب، لكن النادي الألماني رفض العرضين بسبب ضعف المقابل المادي.

البيان