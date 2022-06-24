شاهد بالفيديو.. الفنانة مروة الدولية تغني لعطبرة وتحظي باشادات كبيرة وثوار عطبرة يخاطبونها (حرم تبشري بالخير)





فرغت الفنانة السودانية المثيرة للجدل مروة الدولية من انتاج اغنيتها الجديدة والتي طرحتها على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا اليوم الجمعة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد جاءت أغنية الدولية الجديدة متغزلة في مدينة عطبرة إحدى أشهر المدن السودانية.

وحملت الاغنية اسم (دامت عطبرة) وبعد ساعات من طرحها قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً سكان المدينة الملقبة ببلد الحديد والنار بتداولها فيما بينهم, وكتب أحد ثوار مدينة عطبرة تعليق مخاطبا فيه الفنانة مروة الدولية حيث كتب لها (حرم تبشري بالخير يا دولية).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين