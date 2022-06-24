قرار تاريخي..المحكمة العليا الأمريكية تلغي قانون الحق في الإجهاض





ألغت المحكمة العليا الأمريكية قانون الحق في الإجهاض الليبرالي، وبهذا القرار الصادر اليوم الجمعة تكون المحكمة العليا التي يغلب عليها الاتجاه المحافظ قد مهدت الطريق أمام قوانين إجهاض أكثر صرامة – بما في ذلك الحظر الكامل للإجهاض في بعض الولايات.

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