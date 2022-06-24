شاهد بالفيديو.. الفنان مأمون سوار الدهب يعيد أموال النقطة لصاحبها بطريقة راقية ومهذبة ويكسب احترام رواد مواقع التواصل





استطاع الفنان السوداني الشاب مأمون سوار الدهب أن يكسب احترام رواد مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده بعد موقف رائع قام به في إحدى حفلاته.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد تلقى نجم برنامج أغاني وأغاني أموال من أحد المعجبين أثناء تقديمه لوصلة غنائية أعلى المسرح.

وبطريقة راقية ومهذبة ودون أن يحرج المعجب التقط الفنان الأموال من الأرض وذهب لصاحبها في المكان الذي كان يقف فيها وسلمها له في يده وسط اعجاب وتصفيق الحاضرين للحفل.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين